EN VIDEO - La météo du jeudi 15 mars: de la pluie d'ouest en est

Dès mercredi matin, la Bretagne sera sous un ciel très nuageux, avec de la pluie sur l'ouest de la péninsule, du vent de sud jusqu'à 60 à 80 km/h et, en fin de journée, les précipitations gagneront l'intérieur en se renforçant, indique Météo-France.

De la Normandie et Pays de Loire jusqu'aux Pyrénées, le soleil du début de journée sera de plus en plus contrarié par un voile nuageux. L'après-midi, entre Normandie et Nouvelle-Aquitaine, les nuages de plus en plus sombres finiront par s'accompagner de quelques gouttes.

Le vent de sud à sud-est se renforcera jusqu'à 60 à 70 km/h, il deviendra même fort sur les Pyrénées avec des rafales pouvant dépasser 100 km/h. Le vent d'Autan, proche de 70 km/h en rafales, pourra tempérer l'impression de beau temps.

Sur l'est du pays, la journée sera plus calme. Mais des Hauts-de-France au Grand-Est et à la Bourgogne, la grisaille dominera en matinée, avec encore quelques gouttes ou des brouillards parfois denses, puis à partir de la mi-journée le soleil s'imposera.

Ailleurs, le temps bien ensoleillé le matin se voilera peu à peu l'après-midi. Près du golfe du Lion, le vent de sud-est apportera des nuages bas de plus en plus compacts, puis de la pluie à partir de la fin d'après-midi.

Les températures minimales en légère baisse, seront comprises entre 2 et 7 degrés sur la moitié ouest du pays et au bord de la Méditerranée, elles iront de 0 à 4 degrés ailleurs, localement -1 degré. L'après-midi en revanche, le redoux sera généralisé, avec 15 à 19 degrés du Berry et du Poitou-Charentes au Sud-Ouest, comme en Provence, et 11 à 16 degrés partout ailleurs.

En soirée le vent se renforcera sur tout le quart sud-est du pays, et les pluies qui gagneront du Languedoc à PACA, deviendront marquées sur les Cévennes, tandis que de la Bretagne et la Normandie jusqu'aux Pyrénées, un temps pluvieux s'installera, avant de se décaler vers l'est la nuit suivante.