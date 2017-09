EN VIDEO - La météo du jeudi 14 septembre 2017

Jeudi, le temps sera frais et humide à l'exception du pourtour méditerranéen où le soleil sera plus généreux, selon les prévisions de Météo-France.

Les pluies présentes glisseront en matinée sur le sud. Elles s'étendront du Sud-Ouest à l'Alsace et Rhône Alpes et seront encore soutenues en matinée sur les frontières est du pays. Au nord de la Seine, le temps sera changeant avec quelques averses pouvant prendre localement un caractère orageux.

L'après-midi les pluies s'évacueront sur les Alpes et de furtives éclaircies parviendront à se développer sur le Sud-ouest. Sur le tiers nord de l'hexagone l'instabilité sera toujours de mise avec de fréquentes averses et par moment de l'orage.

De la Bretagne au Poitou Charente et sur le Centre nuages et belles éclaircies alterneront dans le ciel et les averses se font de plus en plus rares au fil des heures. C'est autour de la Méditerranée que le soleil se montrera le plus généreux même si un voile d'altitude envahira progressivement le ciel.

Le vent de nord-ouest soufflera encore autour de 70 km/h en matinée près des côtes bretonnes, normandes et vendéennes puis il faiblira progressivement. La tramontane se lèvera en cours d'après-midi et soufflera de 80 à 100 km/h en son domaine. Le vent de sud-ouest atteindra 70 à 80 km/h sur les côtes varoises et les caps corses.Enfin des rafales pouvant dépasser les 100 km/h seront présentes sur le relief du Jura et du nord des Alpes à la mi-journée et en début d'après-midi.

Les minimales s'échelonneront entre 8 et 12 degrés sur la moitié nord, 13 à 18 degrés dans le sud. Dans l'après-midi, les températures seront en baisse partout et varient de 12 à 15 près des frontières du nord, 16 à 20 en général, 23 à 28 degrés près de la Méditerranée.