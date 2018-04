EN VIDEO - La météo du jeudi 12 avril: encore de bonnes pluies dans le Sud-Est

Ce mercredi soir, les pluies se renforceront sur la Côte d'Azur et s'accompagneront d'orages forts par endroits alors que sur le pourtour du golfe du Lion, les pluies sont marquées jeudi en fin de nuit après une accalmie temporaire, annonce Météo-France dans son bulletin.

Les cumuls les plus importants sont attendus sur le Var et les Alpes-Maritimes, avec de nombreux orages et des chutes de grêle localement. Les pluies seront continues du côté des Cévennes mais elles seront moins soutenues que la veille. Quelques ondées sont attendues en Corse. Sur les Alpes du sud, de la neige tombera à partir de 1000-1200 m.

Le Var (83) et les Alpes-Maritimes (06) sont en vigilance orange pluie inondation et orages. Les Pyrénées-Atlantiques (64) sont en vigilance orange pluie-inondation et crues. L'Aveyron (12) est en vigilance orange crues.

En matinée, des averses seront présentes dans le Sud-Ouest. Elles seront à nouveau plus fréquentes vers le pays Basque. Des ondées localement orageuses se développeront de la Charente à la frontière belge, sur la Bourgogne puis gagneront la Bretagne en soirée. Du massif Central aux Alpes, les passages pluvieux se succèderont et pourront s'accompagner de quelques coups de tonnerre en deuxième partie de journée.

Dans le Nord-Est, la couche nuageuse se morcellera l'après-midi et laissera apparaître le soleil. Le ciel adoptera également des teintes plus agréables dans le Sud-Ouest. Le vent d'est restera sensible sur les côtes de Provence avec des rafales entre 60 et 70 km/h.

Le matin, les minimales sont comprises entre 5 et 8 degrés en général, 7 à 11 degrés sur les côtes atlantique et méditerranéenne. Les maximales sont assez douces, elles s'échelonnent entre 12 et 14 degrés de la Manche au pays Basque et 14 à 18 degrés partout ailleurs, jusqu'à 20 degrés en Alsace.