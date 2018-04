EN VIDEO - La météo du dimanche 8 avril: le Var et les Bouches-du-Rhône en vigilance orange vents violents

Les départements du Var et des Bouches-du-Rhône ont été placés en vigilance orange aux vents violents, avec des rafales de plus de 100 km/h attendues par Météo France pour la journée de dimanche.

Météo France prévoit, à partir de 6H00 dimanche et jusqu'à 16H00, une tempête de vent "se produisant en moyenne une à deux fois tous les 5 ans dans l'intérieur des terres".

A 16h samedi, le vent d'Est souffle déjà fortement sur les départements du Var et Bouches-du-Rhône, constate Météo France, qui observe des rafales entre 60 et 70 km/h, localement 100 km/h sur le littoral des Calanques.

Dans la nuit de samedi à dimanche, ce vent va se renforcer et les rafales atteindre localement les 100 km/h en fin de nuit dans l'intérieur des terres sur l'Est des Bouches-du-Rhône et l'Ouest du Var.

En cours de journée de dimanche, les prévisions de rafales sont de l'ordre de 100-110 km/h, localement 120 km/h dans l'intérieur des terres. Sur le littoral, les rafales atteignent souvent 120 km/h.

Dans un communiqué publié vendredi, les pompiers des Bouches-du-Rhône demandaient aux habitants de prendre garde aux chutes d'arbres et objets divers, d'éviter de monter sur les toitures, de mettre à l'abri les objets susceptibles de s'envoler, et d'éviter de jeter les mégots par les fenêtres des véhicules. Les brûlages sont strictement interdits.