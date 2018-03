EN VIDEO - La météo du dimanche 4 mars

Une nouvelle perturbation arrivant par l'Atlantique traversera dimanche une grande partie du pays d'Ouest en Est, selon Météo-France.

Le matin, des pluies recouvriront toutes les régions allant de la Normandie et de l'Ile-de-France au Centre et à la Nouvelle-Aquitaine.

Un temps variable, hésitant entre éclaircies et averses, se rétablira déjà sur la Bretagne. A l'avant, le ciel se couvrira autour de la Méditerranée et il commencera à pleuvoir sur le Languedoc et la Provence.

Ailleurs à l'Est, le ciel sera essentiellement voilé. D'éventuels brouillards pourront percer du plateau lorrain au Val-de-Saône et des gelées pourraient apparaître sur le Nord-Est.

L'après-midi, la perturbation progressera vers l'Est et il pleuvra des Hauts-de-France, de la Champagne-Ardenne et de la Lorraine jusqu'à l'Occitanie et la Provence. Les pluies se renforceront entre le sud de la Bourgogne, l'Auvergne, la vallée du Rhône et les Cévennes.

Des ondées plus faibles déborderont sur la Côte d'Azur et la Corse. Un temps sec mais très voilé résistera de l'Alsace aux Alpes.

Progressivement sur l'Ouest, un temps variable prendra le relais des pluies: en Bretagne, Basse-Normandie, Pays de la Loire et Poitou-Charentes, les éclaircies alterneront avec des passages nuageux porteurs d'averses. Le risque d'ondées sera plus faible en allant vers le Sud-Ouest.

Le vent de secteur sud-ouest sera sensible près de l'Atlantique et de la Manche: il approchera 70 km/h sur la Bretagne. Le vent de sud deviendra également assez fort du Languedoc et de la Provence au Centre-Est, avec là aussi des rafales jusqu'à 70 km/h.

Demain matin, de petites gelées seront encore à craindre sur les Hauts-de-France, dans l'arrière-pays méditerranéen et plus fréquemment sur le Nord-Est où l'on prévoit 0 à -2 degrés.

En journée, il fera entre 8 et 12 degrés en général, localement 13 ou 14 vers le Pays Basque, dans le couloir rhodanien et 13 à 15 près de la Méditerranée.

Voici maintenant les températures relevées samedi à 16H00, suivies des minimales prévues pour la nuit de samedi à dimanche:



Lille : 8/2

Paris : 11/4

Strasbourg : 0/0

Brest : 9/6

Bordeaux : 16/8

Nantes : 11/6

Toulouse : 18/7

Lyon : 14/2

Clermont-Ferrand : 13/2

Marseille : 16/6

Ajaccio : 14/8