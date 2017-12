EN VIDEO - La météo pour ce dimanche 3 décembre

Sur la Haute-Corse (2B), la vigilance orange pour pluie-inondation et neige-verglas est maintenue jusqu'à 6 heures dimanche matin.



La prudence s'impose également en montagne: sur les massifs de la Corse et des Pyrénées, le risque de départs d'avalanches est élevé.

Toute la nuit prochaine, la Corse et notamment la Haute-Corse, restera exposée à des pluies passagèrement soutenues et orageuses. Il neigera beaucoup au-dessus de 700 m d'altitude. Progressivement en journée, l'activité s'atténuera, les averses se feront plus rares et laisseront percer quelques éclaircies.

Une perturbation envahira progressivement la moitié nord-ouest de l'hexagone. Dès la nuit prochaine, elle s'accompagnera d'un petit redoux et de pluies faibles près de la Manche.

En matinée de dimanche, elle progressera vers l'est des Pays de la Loire, le Poitou, l'Ile-de-France et le nord de la Seine. Il y fera plus froid et les premières gouttes pourront être très localement verglaçantes. De petites chutes de neige s'étendront des Ardennes au plateau lorrain.

Dans l'après-midi, sous des températures qui se radoucissent, il pleuvra un peu de l'Aquitaine, du Poitou-Charentes et de la Vendée au Centre jusqu'au Nord et la Champagne. Le temps restera gris au nord de la Loire avec quelques averses de pluie près de la Manche. Le froid résistera sur le nord-est et les petites chutes de neige s'étendront à toute la Lorraine, l'Alsace et la Franche-Comté.

De Rhône-Alpes et du Massif Central aux plaines de Midi-Pyrénées, les températures resteront également bien hivernales mais le temps sera sec. La grisaille matinale évoluera souvent vers un ciel plus lumineux.

Sur l'est des Pyrénées et le pourtour méditerranéen, le soleil sera de retour. Tramontane et mistral souffleront entre 70 et 90 km/h en rafales.

Dimanche matin, excepté de la Bretagne au Pas-de-Calais, les gelées seront généralisées, comprises entre -1 et -4 degrés, jusqu'à -6 à -8 sur les hauteurs enneigées.

En journée, il fera 8 à 10 degrés en Bretagne, près de la Manche et de la Méditerranée, localement 11/12 sur la Côte d'Azur et la Corse. Il fera 4 à 8 du nord de la Seine aux Pays de la Loire et jusqu'en Aquitaine. Ailleurs, les maximales n'excèderont pas 0 à 4 degrés.