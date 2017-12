EN VIDEO - La météo du dimanche 24 décembre: un temps toujours gris au nord

Les conditions anticycloniques hivernales persisteront, dimanche sur le nord du pays, avec encore un ciel gris et parfois un peu de pluie, le sud pouvant espérer des éclaircies l'après-midi, indique Météo-France.

Sur le reste du pays, l'épaisse grisaille matinale se dissipera parfois difficilement, mais hormis quelques plaques tenaces sur le nord de l'Aquitaine ou du Lyonnais au Val de Saône, on peut espérer de belles éclaircies l'après-midi.Sur le nord du pays, jusqu'aux Pays de Loire et à l'Alsace, un vent modéré de sud-ouest s'installera sur le littoral de Manche.



Sur le relief des Vosges, du Jura, ainsi que du pourtour méditerranéen jusqu'aux Alpes, au sud du Massif central et aux Pyrénées, le soleil s'imposera dès le matin et brillera généreusement. Par contre sur le sud de la Corse et la Côte d'Azur, quelques nuages bas côtiers pourront contrarier ce temps ensoleillé.



Les températures minimales seront comprises entre 4 et 8 degrés au nord-ouest d'un axe La Rochelle / Strasbourg, entre 0 et 6 ailleurs, avec quelques gelées en Provence ou vers le relief. Les maximales varieront entre 7 et 12 degrés en général, elles atteindront 11 à 16 sur le pourtour méditerranéen et les Pyrénées.