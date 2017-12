EN VIDEO - La météo du dimanche 17 décembre 2017: ensoleillé autour de la Méditerranée, très nuageux ailleurs

Le temps dimanche sera ensoleillé autour de la Méditerranée, très nuageux ailleurs avec parfois un peu de pluie ou neige à basse altitude dans l'Est, selon Météo-France. La nuit prochaine, de petites précipitations traverseront le Nord-Ouest et l'Ile-de-France en direction de la façade atlantique et du Centre. Demain matin, on retrouvera ce petit passage perturbé, sous forme de pluies faibles de l'intérieur de la Bretagne au Poitou-Charentes et au Berry, sous forme de pluie et neige ou neige faible entre la Bourgogne Franche-Comté, le Limousin et l'Auvergne Rhône-Alpes.

Il neigera un peu plus régulièrement sur le Massif Central. Le ciel sera également chargé du Nord aux frontières allemandes avec quelques flocons près des frontières et au voisinage des Vosges. Entre la Normandie et la région parisienne, comme sur les plaines du Sud-ouest, les éclaircies matinales seront contrariées par quelques brouillards. Dans l'après-midi, le ciel se couvrira sur le Sud-Ouest et il pleuvra un peu de la Bretagne et du Cotentin jusqu'à la Nouvelle-Aquitaine et Midi-Pyrénées. Un peu de neige tombera sur la Montagne Noire et plus tard sur les Pyrénées à partir de 800 m.Sur le reste du pays, les nuages seront souvent majoritaires mais le risque de flocons se limitera au Massif Central à partir de 500 m environ. Autour de la Méditerranée, le ciel sera bien ensoleillé toute la journée ou passagèrement nuageux sur le pourtour du Golfe du Lion. Tramontane et mistral souffleront entre 60 et localement 80 km/h en rafales. La Corse retrouvera un temps plus clément avec de larges éclaircies.Demain matin, excepté sur un petit quart Nord-Ouest et en bord de mer, il fera de +1 à localement -2 degrés. En journée, les températures atteindront 7 à 11 degrés sur le tiers ouest et la bordure méditerranéenne, 2 à 7 degrés sur le reste du pays.