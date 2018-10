EN VIDEO - La météo du lundi 29 octobre 2018

Le temps lundi sera perturbé sur l'ensemble du pays avec des températures en baisse, selon les prévisions de Météo-France.

Ce temps agité va s'étendre jusqu'au Massif central, donnant des chutes de neige abondantes à partir de la matinée à des altitudes de plus en plus basses.

Sur le Sud-Est, le temps va devenir particulièrement instable. Sur la Corse, et de PACA à Rhône-Alpes et au Massif central, des précipitations souvent soutenues vont se produire durant une bonne partie de la journée.

Sur l'île de Beauté, les Alpes-Maritimes et l'est du Var en particulier, les pluies auront un caractère orageux, elles seront de forte intensité, parfois accompagnées de grêle et de fortes rafales de vent de l'ordre de 100 à 120 km/h, avec de très forts cumuls de pluie en peu de temps.

En plus de ce mauvais temps, de fortes vagues vont impacter la Côte d'Azur et la façade orientale de la Corse, avec un risque de submersion sur les parties basses ou vulnérables du littoral. Une accalmie des pluies se dessinera sur le littoral méditerranéen en soirée.

Ce temps perturbé s'étendra rapidement vers l'Ouest et le Nord. Du Languedoc-Roussillon au Limousin, jusqu'à Bourgogne-Franche-Comté, puis Champagne-Ardenne et Lorraine, les pluies arriveront dans la matinée et seront parfois marquées.

Sur le relief, de la neige tombera à partir de 600 à 700 m sur le Massif central, localement un peu plus bas, 2.000 m sur les Alpes et le Jura. Sur le Massif central, les chutes de neige seront parfois fortes et durables. En soirée et nuit suivante, ce temps très perturbé s'étendra vers les frontières du Nord, donnant encore des précipitations neigeuses à très basse altitude, voire en plaine.

Près du golfe du Lion, le vent sera parfois fort, le mistral pourra atteindre 70 à 80 km/h et la tramontane soufflera jusqu'à 80 à 100 km/h en rafales.

Sur le reste du pays, le temps restera maussade avec des pluies ou des averses, sous forme de neige en montagne, vers 800 à 1.000 m sur les Pyrénées. La journée sera plus lumineuse le long de la Manche et de la façade atlantique, mais les éclaircies s'entrecouperont d'averses.

Les températures minimales iront de 0 à 6 degrés, jusqu'à 7 à 15 degrés près de la grande bleue.

L'après-midi, il fera de 5 à 10 degrés en général, 3 à 6 dans le Centre-Est, encore 16 à 20 degrés sur le littoral de PACA et jusqu'à 20 à 25 degrés en Corse.