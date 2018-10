EN VIDEO - La météo de ce vendredi 5 octobre 2018

Après dissipation des bancs de brume ou de brouillards matinaux, c'est généralement une belle journée de soleil qui s'annonce vendredi, selon les prévisions de Météo-France.

En cours d'après-midi, des nuages élevés inoffensifs viendront recouvrir la Bretagne. Ils s'épaissiront à partir de la soirée en s'étendant à toute la façade atlantique.

Toutefois, les conditions deviendront rapidement instables en Corse, les averses prendront un caractère orageux, localement marquées sur la face orientale de l'île.

En marge de ce système perturbé, quelques nuages déborderont sur la Côte d'Azur vendredi après-midi.

Un vent d'est modéré balaiera les côtes méditerranéennes, avec quelques rafales de vent d'autan à 70 km/h, le matin.



Les températures matinales seront comprises entre 2 et 8 degrés sur le Grand-Est, 7 à 13 sur une large moitié nord, 9 à 16 degrés sur la moitié sud, voire 18/20 sur l'extrême sud-est. Les maximales atteindront 20 à 26 au nord de la Lorie jusqu'au Nord-est, 25 à 29 plus au sud, et jusqu'à 30 degrés dans le Sud-ouest.