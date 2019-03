EN VIDEO - La météo de ce vendredi 29 mars 2019

Le beau temps persistera vendredi, selon les prévisions de Météo-France.

Des plaques de nuages bas ou des brouillards traîneront le matin près de la Manche et du nord de la Seine à l'Alsace. Ils se déchireront et le ciel deviendra variable en journée sur le nord et nord-ouest du pays, peu nuageux sur le Nord-Est. Des brouillards seront également présents au lever du jour au sud de la Garonne mais ils se dissiperont rapidement.

Le reste du pays bénéficiera d'une belle journée ensoleillée, avec des bourgeonnements de cumulus en montagne, un voile d'altitude par endroits, et des nuages bas persistant localement près des côtes basques et landaises.

Le vent s'orientera à l'est sud-est et deviendra modéré sur le pourtour méditerranéen jusqu'en plaine toulousaine. Les rafales approcheront 70 km/h dans le domaine de l'Autan.

Les températures minimales iront de -1 à 6 degrés dans les terres, jusqu'à 8 à 11 degrés en bord de mer. Les maximales seront douces avec 14 à 18 degrés sur la moitié nord, 17 à 22 au sud.