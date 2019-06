EN VIDEO - La météo de ce vendredi 28 juin 2019

La canicule se poursuivra vendredi sur l'ensemble du territoire, avec pour la première fois quatre départements du Sud placés en vigilance rouge en raison d'un pic de chaleur exceptionnel et 76 en vigilance orange, selon Météo-France.

Cet épisode caniculaire intense montera d'un cran dans le Gard, le Vaucluse, l'Hérault et le nord des Bouches-du-Rhône, placés en vigilance rouge.

La nuit de jeudi à vendredi s'annonce particulièrement chaude avec des températures minimales au lever du jour souvent comprises entre 20 et 24 degrés.

Le matin, des entrées maritimes sont à nouveau attendues sur la façade atlantique et notamment sur l'ouest de l'Aquitaine. Ailleurs, le ciel sera dégagé et les températures matinales seront à nouveau très élevées en particulier sur le centre-ouest du pays, dans la vallée du Rhône et en Provence avec pas moins de 22 à 24 degrés. Il fera plus frais sur l'extrême nord avec 13 à 15 degrés.

En matinée, les grisailles côtières se résorberont vite et le soleil reprendra le dessus sans contestation. Avec l'établissement d'un petit vent d'ouest sur la façade atlantique, la hausse des températures sera plus limitée avec des maximales de 26 à 30 degrés. Partout ailleurs, les températures grimperont l'après-midi jusqu'à 27 à 39 degrés, localement 40 sur le Centre et l'Auvergne Rhône-Alpes.

Mais c'est sur le Sud-Est que la chaleur sera la plus accablante avec des températures exceptionnellement élevées, atteignant 42 à 44 degrés en basse vallée du Rhône, dans l'intérieur du Languedoc et de la Provence, voire localement 45 degrés à l'ombre !

Tramontane et mistral souffleront modérément, autour de 60 km/h en basse vallée du Rhône. Le vent de nord-est faiblira sur les côtes de Manche.