EN VIDEO - La météo de ce vendredi 26 octobre 2018

En seconde partie d'après-midi, les éclaircies seront de retour sur la Bretagne et la Basse-Normandie, où quelques averses côtières se développeront en soirée.

Les températures seront en baisse sur le nord de la France.



Les minimales varieront globalement de 4 à 9 degrés, plus basses sur le nord-est avec 1 à 4 degrés et quelques gelées matinales possibles par endroits, et plus hautes de 10 à 16 degrés près de la Méditerranée.

Les maximales iront de 11 à 15 degrés sur la moitié nord du pays et au sud de la Garonne, et de 16 à 24 degrés ailleurs sur la moitié sud.