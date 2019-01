EN VIDEO - La météo de ce vendredi 25 janvier 2019

Vendredi, le temps sera marqué par un redoux progressif par l'ouest, avec de faibles pluies sur une moitié nord et de belles périodes ensoleillées de la Méditerranée aux Alpes, selon les prévisions de Météo-France.

De la Manche et la frontière belge jusqu'au Pyrénées, dès le matin le temps sera couvert et de faibles pluies ou bruines se produiront jusqu'au soir. Mais des Ardennes jusqu'au Massif central, dans une atmosphère encore bien froide en début de journée, de faibles chutes de neige seront possibles.

L'après-midi le temps perturbé s'étendra jusqu'à la Lorraine, avec de faibles chutes de neige jusqu'en plaine, puis en soirée sur tout le Nord-Est. Sur la chaîne pyrénéenne, le ciel sera bouché du matin au soir, avec en matinée des chutes de neige à partir de 600 à 700 m d'altitude sur l'est, 1000 à 1200 m à l'ouest, puis à partir de 1400 m sur tout le massif.

Du pourtour méditerranéen jusqu'aux Alpes et au Jura, le temps restera sec, avec de belles périodes ensoleillées, mais du Roussillon à la vallée du Rhône le vent sera encore fort, mistral et tramontane atteindront 100 à 110 km/h en rafales.

Il fera froid avec des températures minimales de -7 à -2 degrés du Grand-Est au Massif central, Rhône-Alpes et l'intérieur de la Provence, -3 à +1 degrés des Hauts-de-France au Poitou et aux Pyrénées, ainsi que l'arrière-pays méditerranéen, entre 2 et 9 degrés de la Basse-Normandie et la Bretagne jusqu'à l'ouest de l'Aquitaine et sur le littoral méditerranéen. Les maximales iront de 1 à 4 degrés du nord-est jusqu'à Auvergne-Rhône-Alpes, de 4 à 8 degrés ailleurs, elles atteindront 8 à 12 degrés de la Basse-Normandie et la Bretagne jusqu'à l'Aquitaine et le pourtour méditerranéen.