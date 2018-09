EN VIDEO - La météo de ce vendredi 21 septembre 2018

Le temps ce vendredi sera pluvieux sur le Nord-Ouest, durant la nuit, et s'étendra en début de matinée des Pays de la Loire jusqu'aux Haut-de-France, selon les prévisions de Météo-France.

En journée, ces pluies faibles à modérées traverseront une large moitié nord-ouest pour se situer, en fin de journée, de l'Aquitaine jusqu'à l'Alsace et au nord des Alpes.



Avant l'arrivée des pluies, le ciel se couvrira et seules les régions du Sud-est garderont de bonnes conditions, sous un soleil encore généreux bien que de plus en plus voilé.

Quelques petites ondées peuvent se développer sur le relief des Pyrénées, des Alpes et de la Corse. Après ce passage frontal, les éclaircies reviendront sur progressivement une moitié nord-ouest avec seulement un risque de petites ondées près de la Manche.

Par ailleurs, ce passage pluvieux s'accompagnera de bonnes rafales de vent atteignant 80/90 km/h le matin sur les côtes de Manche, et parfois 70/80 km/h au nord de la Seine.

Les températures matinales seront comprises entre 12 et 20 degrés de la Manche à la Méditerranée. Les maximales, en baisse par rapport à la veille, atteindront 17 à 21 degrés su un grand quart nord-ouest et nord du pays, 21/26 sur le Sud-ouest et 26 à 30 degrés sur la façade est.