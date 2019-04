EN VIDEO - La météo de ce vendredi 19 avril 2019

Le temps vendredi sera particulièrement instable dans le Nord-Est, selon les prévisions de Météo-France.

Sur le Grand-Est et la Franche-Comté, le temps sera variable au fil de la journée. Les cumulus prendront de l'ampleur et des averses à caractère orageux pourront se former l'après-midi, d'abord sur les massifs des Vosges et du Jura, puis en plaine. Elles seront plus probables en soirée.



Sur l'Ile-de-France, la Bourgogne et jusqu'en Rhône-Alpes, le ciel sera variable avec un risque d'averses, plutôt sur le relief alpin.

Sur la partie ouest du pays, à l'exception de quelques brumes en Bretagne, Normandie et Pays de Loire au lever du jour, le soleil dominera partout avec des cirrus parsemant le ciel.



Le matin, un voile nuageux sera plus épais sur le sud de la Nouvelle Aquitaine et Midi-Pyrénées. L'après-midi, l'amélioration gagnera ces régions par le Nord, avec l'établissement d'un franc soleil, de la Gironde au nord de l'Occitanie.

Le vent d'Autan soufflera encore assez fort avec 60 à 80 km/h en plaine toulousaine, jusqu'à 100/110 km/h dans le Tarn.



Dans le Sud-Est et la Corse, le temps restera ensoleillé, à peine contrarié par quelques nuages en journée. Le vent d'Est se renforcera sur la Côte d'Azur et le sud de l'Ile de Beauté avec quelques pointes à 70 km/h.

Les températures seront douces le matin, variant de 7 à 10 degrés jusqu'à 16 à Saint-Tropez.



L'après-midi, le thermomètre ira de 17 à 24 degrés, pour grimper même à 26 degrés sur le Centre et la Nouvelle-Aquitaine.