EN VIDEO - La météo de ce vendredi 16 novembre 2018

Le temps ce vendredi sera marqué par une grisaille toujours plus tenace sur le nord du pays, selon les prévisions de Météo-France.

Les conditions anticycloniques se maintiendront et apporteront une masse d'air bien humide. Les grisailles seront à nouveau nombreuses sur la moitié nord du pays ainsi qu'entre le pourtour du golfe du Lion et les vallées du Sud-Ouest.



Dans l'après-midi, les éclaircies parviendront tout de même à se développer notamment entre le Sud-Ouest et le Nord-Est, tandis que la grisaille aura beaucoup de mal à évoluer sur un grand quart Nord-ouest.

Autour du golfe du Lion, le ciel restera gris avec quelques gouttes possibles en matinée. En soirée, le ciel se chargera de la Provence au Languedoc avec apparition de faibles précipitations la nuit suivante.



Le vent d'est se renforcera entre Corse et continent pour atteindre 70/80 km/h en pointe à partir de la fin d'après-midi.

Les températures minimales s'échelonneront entre 0 et 4 degrés sur le Nord-Est, 4 à 8 degrés ailleurs sur la moitié nord, 7 à 12 degrés sur le reste du pays, jusqu'à 13 à 15 degrés en bord de Méditerranée. Les maximales seront comprises entre 8 et 14 degrés de l'Alsace à la Bretagne, 14 à 19 degrés plus au sud.