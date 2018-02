EN VIDEO - La météo de ce vendredi 16 février

Vendredi verra presque tout le pays connaître un temps perturbé, à l'exception du Sud-Ouest et du pourtour méditerranéen où le soleil fera des percées, selon Météo-France.

De la Nouvelle-Aquitaine à Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Alsace, le temps sera en effet couvert et pluvieux en matinée, la limite pluie-neige se situant autour de 2.000 m sur les Alpes. L'après-midi, les pluies se raréfieront et la couverture nuageuse souvent compacte laissera passer de brèves éclaircies.

Au nord, de la Bretagne et des Pays de Loire jusqu'aux frontières du nord, après la dissipation des brouillards matinaux, le ciel sera partagé entre éclaircies et passages nuageux, mais ces derniers reprendront l'avantage côté océan l'après-midi.

Du sud de l'Aquitaine jusqu'au pourtour méditerranéen, les périodes ensoleillées s'inviteront dans une ambiance toujours douce. Les nuages seront un peu plus compacts sur la Côte d'Azur et la Corse.

Les températures minimales varieront de -1 à 2 degrés au nord de la Loire jusqu'aux frontières du nord, de 2 à 7 degrés ailleurs, 7 à 10 sur le Sud-Ouest.

Les maximales s'échelonneront de 6 à 11 degrés sur la moitié nord et le Centre-Est, 12 à 18 degrés au sud.