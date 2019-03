EN VIDEO - La météo de ce vendredi 15 mars 2019

Le temps vendredi sera encore bien maussade et pluvieux, principalement dans l'est et l'ouest du pays, selon les prévisions de Météo-France.

Au lever du jour, les précipitations seront soutenues sur le flanc est des Alpes aux Ardennes. Sur les Alpes, la limite pluie-neige remontera vers 1.600/1.800 m. Ces pluies s'atténueront en cours d'après-midi avec un temps restant couvert. Elles concerneront également le Centre-Est. Le vent d'ouest restera modéré avec des rafales voisines de 60 à 70 km/h.

Sur la moitié ouest, les nuages seront nombreux et donneront de faibles pluies dès le matin associées à une nouvelle perturbation. Elles seront un peu plus soutenues sur le massif Central.

Du littoral du Finistère aux côtes de Manche, le vent d'ouest soufflera en rafales de 70 à 80 km/h, et 60 à 70 km/h dans les terres de la Normandie aux Hauts-de-France.

Sur le pourtour méditerranéen, le temps restera sec avec un ciel alternant entre nuages et éclaircies. Le soleil parviendra à s'imposer au cours de l'après-midi avec un vent d'ouest nord-ouest soutenu atteignant les 90 km/h sur la côte.

Les minimales seront comprises entre 5 et 9 degrés du Nord-Est au Sud-Ouest, 7 à 10 degrés sur le Nord-Ouest et jusqu'à 12 degrés en bord de Méditerranée.

Les maximales seront en hausse avec 12 à 16 degrés en général, 16 à 21 degrés dans le Sud-Est, jusqu'à 23 degrés dans le Var.