EN VIDEO - La météo de ce mercredi 7 août 2019

Mais Météo-France a étendu la vigilance orange aux orages à onze nouveaux départements dans son dernier bulletin: d'une part, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, les Vosges, le Territoire-de-Belfort et la Haute-Saône, et d'autre part, l'Aveyron, le Cantal, le Lot, la Lozère, le Tarn-et-Garonne et le Puy-de-Dôme.

Un épisode orageux abordera le sud-ouest du pays, des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées vers le Périgord et le Quercy en cours de soirée mardi puis remontera en cours de nuit vers le Massif central et la façade est du pays.

Au lever du jour mercredi, on retrouvera une instabilité encore bien marquée sur un large quart nord-est du pays, les averses orageuses seront fréquentes du Massif central vers les Alpes du nord, sur la Bourgogne-Franche -Comté et sur le Grand-Est. Ces foyers orageux régresseront peu à peu en cours de journée vers l'est et ne concerneront plus que les frontières de l'est en fin d'après-midi, les Alpes et le Jura en soirée.

L'instabilité, bien qu'un ton en dessous, sera également présente sur une bonne partie de la Nouvelle-Aquitaine, de l'Occitanie et de l'ouest du Massif central vers le Berry, la Champagne et les Ardennes, les averses seront fréquentes mais l'activité orageuse y sera plus faible.

Plus au nord, de l'embouchure de la Garonne, sur un grand quart nord-ouest du pays et jusqu'aux frontières belges, le ciel sera variable, il alternera entre périodes ensoleillées et passages nuageux, porteurs de quelques averses.

A noter tout de même que les éclaircies se feront plus larges l'après-midi même si le ciel sera voilé de nuages d'altitude de plus en plus denses par l'ouest, annonçant l'arrivée d'une nouvelle dégradation pluvieuse en cours de soirée et nuit sur la Bretagne.

Le pourtour méditerranéen conservera un ciel lumineux, même si des nuages d'altitude circuleront de temps à autre et que des nuages bas seront tenaces sur le littoral corse.

Au lever du jour, le thermomètre affichera 14 à 17 degrés sur les rivages de la Manche, 17 à 20 sur le reste du pays avec des pointes de 20 à 22 sur le rivage méditerranéen.

Les maximales seront proches de 22 degrés à Lannion ainsi qu'à Dunkerque et Strasbourg, de 23 à Auxerre, 24 à Lille, 25 à Rodez, 28 à Bordeaux, 31 à Marseille et Bastia.