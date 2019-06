EN VIDEO - La météo de ce mercredi 5 juin 2019

Le temps mercredi sera marqué par un passage pluvieux actif du Sud-Ouest au Nord, précédé d'orages forts sur le Nord-Est, selon les prévisions de Météo-France.

Après évacuation du précédent système pluvio-orageux par les frontières du Nord en première partie de nuit, rapidement une nouvelle dégradation pluvieuse active remonte depuis le Sud-Ouest vers le centre et le Nord du pays.



En matinée les pluies deviendront soutenues sur l'ouest des Pyrénées, l'Aquitaine et le Poitou-Charente puis se décaleront vers l'ouest du Massif-central avant de remonter vers le Centre, l'Île de France, l'est des Hauts-de-France et la Champagne-Ardennes.

A l'avant, après une matinée devenant chaotique entre l'intérieur des régions méditerranéennes et le Nord-Est, le temps deviendra très instable à partir de la fin d'après-midi. Les averses et des orages parfois forts se développeront sur le quart Nord-Est, le tout accompagné de grosses rafales de vent, voire de grêle. Le pourtour méditerranéen restera à l'écart malgré quelques débordement nuageux, et d'ondées. Le vent de sud à sud-est assez fort du golfe du Lion à la vallée du Rhône, tournera au secteur nord-ouest en après-midi. La tramontane atteindra alors 70 à 90 km/h en pointe.



Plus à l'ouest, de la Bretagne et des Charentes jusqu'aux régions proches de la Manche, la journée sera moins agitée mais ponctuée tout de même d'ondées sous un ciel un peu plus variable. Les éclaircies seront plus larges sur la façade atlantique, mais entrecoupées également d'un risque d'averses et localement d'orages, le soir vers la Bretagne.

Les températures minimales varieront entre 10 et 16 degrés en général, 17/19 degrés sur l'extrême sud-est. Les maximales accuseront un baisse sensible avec 15 à 20 degrés sur une large moitié ouest, 22 à 27 sur l'est du pays, voire 33/33 de l'Alsace à l'arrière pays provençal.