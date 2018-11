EN VIDEO - La météo de ce mercredi 31 octobre 2018

Le temps ce mercredi sera notamment marqué par les pluie et les orages, selon les prévisions de Météo-France.

Quatre départements du sud de la France, l'Aveyron, le Gard, l'Hérault et la Lozère, ont été placés en vigilance orange pour orages et pluies/inondations. L'épisode pluvieux-orageux dans ces départements est prévu mercredi à partir de 8h00 et jusqu'à 22h00, selon Météo-France.



Le département du Var a aussi été placé en vigilance orange pour une "forte crue prévue sur la Nartuby", un affluent du fleuve Argens dans lequel il se jette au niveau de la commune du Muy.

Des pluies orageuses se mettront en place dès l'aube de mercredi sur le pourtour méditerranéen. Elles seront soutenues toute la journée et se renforceront dans l'après-midi notamment sur le relief cévenol où les cumuls seront à surveiller.



Ces pluies atteindront par endroits 200 mm.

Le vent de sud-est sera fort sur les Cévennes avec des rafales dépassant les 100 km/h. Il sera assez fort près de la Méditerranée avec des rafales de l'ordre de 60 à 80 km/h.



Le temps sera faiblement pluvieux en journée sur la Corse. Les pluies se renforcent dans la soirée.