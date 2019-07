EN VIDEO - La météo de ce mercredi 31 juillet 2019

Le temps sera humide mercredi sur le Nord-Ouest, mais plutôt ensoleillé vers le Sud, prévoit Météo-France.

L'atmosphère sera humide sur la pointe de la Bretagne tout au long de la journée, le ciel couvert et le temps temporairement pluvieux. Cette grisaille tenace tendra à déborder en journée vers l'embouchure de la Loire et vers le Cotentin, même si les ondées deviendront plus rares l'après-midi.

Les résidus instables donnant des averses, parfois ponctuées d'un coup de tonnerre, présents en matinée sur le Nord-Pas-de-Calais, le long du littoral picard jusqu'à l'estuaire de la Seine, se résorberont peu à peu et laisseront place à un ciel variable.

Partout ailleurs, le ciel alternera entre passages nuageux et éclaircies, celles-ci devenant de plus en plus larges en allant vers le sud et au fil des heures.

L'après-midi, le ciel sera bien dégagé au sud d'une ligne La Rochelle-Paris-Metz malgré la présence de nuages élevés sur la Nouvelle-Aquitaine puis sur le Massif central et de rares averses sur les Alpes frontalières.

Le vent sera encore sensible en matinée, de secteur sud-ouest sur les côtes de la Manche ainsi qu'en Corse, de nord à nord-ouest sur l'arc méditerranéen. Il se calmera nettement pour la fin de journée.

Les températures minimales seront de l'ordre de 10 à 14 degrés en général, 18 à 21 sur les bord de la Méditerranée et la Corse.

Les températures maximales seront comprises entre 20 et 22 sur les rivages de la Manche, 22 à 24 sur la façade atlantique, 24 à 27 sur le reste du pays, 27 à 31 sur le Sud-Ouest ainsi que sur les bords de la Méditerranée et en Corse.