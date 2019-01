EN VIDEO - La météo de ce mercredi 30 janvier 2019

Mercredi matin, il neigera jusqu'en plaine du Nord-Est à l'Auvergne Rhône Alpes ainsi que sur la région PACA au dessus de 500 m,a annoncé mardi Météo-France qui a averti que 31 départements sont en vigilance orange pour neige, verglas ou vents forts.

Ainsi, les Hauts de France, l'Ile de France, la Haute-Normandie, la Champagne-Ardenne, la Bourgogne, le Loiret, l'Eure et Loir, le Loir et Cher, le Cher, la Sarthe, la Mayenne, l'Orne, la Meuse, la Corrèze, le Cantal et l'Aveyron sont en vigilance orange neige/verglas.



D'autre part, le Poitou Charentes, la Vendée, la Loire Atlantique, la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques sont en vigilance orange vent fort.

Au fil des heures, les chutes de neige faibliront tout en régressant vers les frontières de l'Est.



Du Nord-Ouest au Sud-Ouest, le ciel sera changeant avec des averses de pluie entrecoupées d'éclaircies. Des giboulées de grésil seront possibles sur le Nord-Ouest.

Il neigera au dessus de 400 m d'altitude sur les Pyrénées et vers 300/500 m sur le Massif-central. Ce temps instable progressera vers les régions du nord et du centre au fil de l'après-midi. En fin d'après-midi et soirée, la neige tombera à nouveau jusqu'en plaine des Ardennes à la Bourgogne.



Le temps sera également perturbé avec des pluies ou des averses sur la Corse et une limite pluie/neige vers 1000 m.

Sur le pourtour méditerranéen, le ciel sera plus lumineux mais des pluies faibles se produiront le matin sur le sud de PACA.



Le matin, le vent d'ouest à nord-ouest sera modéré à assez fort près des côtes, sur le Massif-central et le Nord-Est avec des rafales de 70 à 90 km/h, voire 100 km/h dans le domaine du mistral et de la tramontane.

Le matin, les gelées entre 0 et -2 degrés seront fréquentes à l'intérieur des terres, jusqu'à -3 à -5 degrés vers le Massif-central. De la Bretagne au Sud-Ouest ainsi que sur le pourtour méditerranéen, les minimales iront de 1 à 7 degrés de l'intérieur vers les côtes.

L'après-midi, il fera 1 à 5 degrés sur le nord et l'est du pays en passant par la région Centre et 5 à 11 degrés ailleurs.