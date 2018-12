EN VIDEO - La météo de ce mercredi 26 décembre 2018

Mercredi, le temps sera calme mais assez gris sur la plupart des régions, avec des gelées matinales sur la moitié nord, indique Météo France dans son bulletin de mardi après-midi.

Le matin, la grisaille dominera sur une grande partie du nord et de l'est du pays, avec de nombreux brouillards. Cette grisaille aura beaucoup de mal à évoluer, de la région lyonnaise au Val de Saône et jusqu'en plaine d'Alsace.

L'après-midi, les éclaircies tenteront de s'élargir, mais le ciel devrait rester assez chargé dans l'ensemble.

Le soleil fera toutefois de belles percées des Alpes à la Corse. Mais autour du golfe du Lion, les entrées maritimes s'étendront sur le Roussillon, le Languedoc, les Bouches-du-Rhône.

Le matin, les gelées entre 0 et -4 degrés seront généralisées sur une très large moitié nord. Les températures iront jusqu'à 6ou 7 degrés près de l'Atlantique et 9 à 11 degrés près de la Méditerranée.

L'après-midi, il fera 3 à 8 degrés sur la moitié nord et la région Rhône-Alpes, et 8 à 15 degrés plus au sud.