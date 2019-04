EN VIDEO - La météo de ce mercredi 24 avril 2019

Un temps pluvieux et venteux se manifestera sur la plupart des régions mercredi.

Le temps perturbé concernera en matinée une grande moitié sud-ouest de la France, avanat de s'étendre dans l'après-midi vers l'est.



D'abord entre la Bretagne et l'ouest des Pyrénées en début de journée, le temps couvert et bien pluvieux s'installera en matinée de la Bretagne et la Basse-Normandie au Massif central, jusqu'en Languedoc et PACA, avec des pluies passagèrement soutenues et orageuses entre le sud de Rhône-Alpes et PACA. La limite pluie-neige se situera vers 1600 à 2000 m sur les Alpes.

Au fil de l'après-midi, cette perturbation se décalera vers les Alpes et le Grand-Est. A l'ouest, le temps deviendra plus variable dans la matinée, avec alternance d'éclaircies et de passages nuageux accompagnés de quelques averses, parfois orageuses, d'abord entre la côte atlantique, les Pyrénées et jusqu'au Roussillon.



Un renforcement du vent de sud accompagnera ce temps perturbé. Entre le Golfe du Lion, l'Auvergne Rhône-Alpes, dans le Val de Saône jusqu'à la Lorraine, ainsi que des Pays de la Loire et le Centre jusqu'à la Normandie et les régions du nord, il soufflera en rafales jusqu'à 70 à 80 km/h en général, voire 90 km/h dans la région lyonnaise et sur le relief. Sur les Pyrénées il atteindra 100 à 110 km/h en rafales.

L'après-midi ces conditions se décaleront de la Manche et Hauts-de-France jusqu'aux régions méditerranéennes, tandis que de l'Aquitaine à la Bretagne une nouvelle perturbation avec des pluies orageuses plus fréquentes s'installera.



Le matin, les températures iront de 7 à 13 degrés. L'après-midi, il fera 13 à 16 degrés de la Bretagne et la Basse-Normandie jusqu'au Pays-de-la-Loire. Les maximales atteindront encore 19 à 24 degrés des Hauts-de-France à l'Alsace. Elles s'échelonneront de 16 à 19 degrés ailleurs.