EN VIDEO - La météo de ce mercredi 20 février 2019

Le temps mercredi sera calme, nuageux au nord, ensoleillé et très doux au sud, selon les prévisions de Météo-France.

Les conditions anticycloniques se renforceront à nouveau mais la grisaille peinera à se dissiper sur la moitié nord du pays.



Au lever du jour, des bancs de brouillard seront souvent présents sur la moitié nord et parfois persistants une grande partie de la journée sur la Bretagne, en Val de Loire ainsi qu'en Val de Saône. En cours de journée, le temps deviendra plus lumineux par le sud.

Sur la moitié sud, quelques bancs de brouillard se formeront aussi le matin mais ils seront plus locaux en se limitant à quelques vallées du Sud-ouest ou localement en vallée du Rhône.



Très vite en matinée, le temps deviendra agréable dans le sud avec du soleil et des températures très douces. Des passages nuageux s'inviteront parfois en bordure de Méditerranée.

Au petit matin, on attendra encore localement quelques petites gelées dans l'intérieur mais souvent on relèvera 0 à +5 degrés sur la majeure partie du pays et jusqu'à 6 à 8 degrés en bord de mer.



Les maximales, en légère hausse, seront comprises entre 10 et 14 degrés au nord de la Seine et 13 à 18 plus au sud, jusqu'à 20 degrés en Aquitaine.