EN VIDEO - La météo de ce mercredi 13 février 2019

Le temps mercredi sera marqué par la persistance d'un temps ensoleillé, selon les prévisions de Météo-France.

Les grisailles matinales seront encore bien présentes sur une large moitié nord, plus locales dans les vallées du Sud-Ouest. Du fait des gelées matinales généralisées, les brouillards seront souvent givrants. Même si quelques plaques de nuages persistent à la mi-journée sur le Nord-Est, la grisaille se dissipera assez rapidement pour laisser place à un large soleil.



Seules les régions autour du golfe du Lion garderont un ciel plus nuageux, le vent marin apportant de l'humidité.

Les gelées seront donc généralisées dans l'intérieur du pays, et s'inscriront entre 0 et -4 degrés, parfois moins dans les vallées froides du Nord-Est, 2 à 6 sur la façade atlantique, et 4 à 8 près de la Méditerranée.



Sous le soleil, les températures maximales seront à la hausse par rapport à la veille, 8 à 10 degrés sur un grand quart nord-est, 10 à 12 sur le Nord-ouest, et 12 à 16 sur la moitié sud.