EN VIDEO - La météo de ce mercredi 12 mars 2019

Mercredi, le temps sera marqué par des giboulées et du vent encore parfois soutenu, selon les prévisions de Météo-France.

Le matin, des pluies traverseront la Corse, notamment la façade occidentale. Un temps plus sec se rétablira ensuite sur l'île mais sous un vent d'ouest redevenant assez fort sur le relief et les caps.



Du pourtour du golfe du Lion à PACA, la journée sera assez bien ensoleillée malgré des passages nuageux et parfois une petite ondée, notamment en Languedoc-Roussillon. Tramontane et mistral souffleront entre 60 et 80 km/h en rafales.

Un temps instable affectera tout le reste de l'hexagone: éclaircies, paquets nuageux et giboulées défileront, poussés par un vent d'ouest à nord-ouest bien désagréable.



Les averses seront fréquentes, parfois orageuses et accompagnées de grésil. Elles seront neigeuses à partir de 600/800 m sur les Vosges, de 800/1000 m sur le Massif Central, les Alpes et les Pyrénées. Le vent soufflera, jusqu'en rafales de 60 à 80 km/h sous les grains et en général de la Bretagne à la frontière belge, voire jusqu'à 90 sur les côtes de Manche.

En fin de journée, l'instabilité commencera à s'atténuer sur le nord-ouest.



Côté températures, le matin, il fera entre 1 et 4 degrés du nord-est au Massif Central et à Rhône-Alpes, 3 à 6 degrés sur l'ouest et le sud, quelques degrés de plus en bord de mer.

Les températures maximales afficheront 9 à 14 degrés en général, 14 à 18 près de la Méditerranée et localement jusqu'à 20 sur l'est de la Corse.