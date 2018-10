EN VIDEO - La météo de ce mardi 9 octobre 2018

Le temps ce mardi sera calme et ensoleillé sur la moitié nord, mais de fortes pluies orageuses persisteront sur l'ouest des régions méditerranéennes, placées lundi en vigilance orange, selon les prévisions de Météo-France.

L'Aude (11), les Bouches-du-Rhône (13), l'Hérault (34) et les Pyrénées-Orientales (66) sont en vigilance Orange pour de fortes pluies orageuses.



Le temps pluvio-orageux se maintiendra sur l'ouest des régions méditerranéennes. Après avoir traversé l'est du Languedoc dans la nuit, les pluies, parfois soutenues et orageuses, s'installeront de l'Hérault aux Pyrénées orientales en donnant localement de forts cumuls, en particulier au pied du relief.

Outre les cumuls de pluie et la forte activité électrique, des chutes de grêle et des rafales de vent seront possibles. Prudence.



Le vent d'est à sud-est se mettra en place sur le littoral méditerranéen et s'engagera dans le domaine de l'autan.

Les éclaircies seront de retour sur la Côte d'Azur et la Corse. Le temps sera brumeux le matin et nuageux l'après-midi de l'Aquitaine à l'Auvergne et aux Alpes. Quelques averses se développeront l'après-midi sur les Alpes du sud. Quelques faibles pluies gagneront aussi en journée Midi-Pyrénées.