EN VIDEO - La météo de ce mardi 9 avril 2019

Le temps mardi sera marqué par des averses, qui pourront localement être orageuses, selon les prévisions de Météo-France.

De la Bretagne à la vallée de la Garonne, la journée débutera sous un ciel à dominante grise, parfois doublé de brumes ou bancs de brouillards. Plus au sud, des pluies faibles à modérées circuleront du sud de l'Aquitaine à la région toulousaine et jusqu'au Roussillon. Excepté à l'est du Rhône, le ciel sera également encombré sur le reste du pays, avec quelques ondées du centre à la Normandie et au Benelux, plus soutenues sur les Hauts-de-France.



L'après-midi, des éclaircies reviendront de la Bretagne et des Pays-de-la-Loire au nord de l'Aquitaine. Elles seront entrecoupées de rares averses, plutôt dans les terres bretonnes. Les ondées s'annonceront également éparses sur le nord de Rhône-Alpes. Ailleurs, le ciel restera menaçant et les averses se multiplieront dans les terres. Elles deviendront localement orageuses et pourront donner un peu de grésil. Quelques cellules déborderont parfois vers le littoral méditerranéen. La limite pluie-neige se situera vers 1.400 m en montagne.

Mardi matin, il fera entre 2 et 8 degrés en général, avec tout de même de petites gelées possibles dans les terres bretonnes et aux abords du Massif central. Les températures maximales atteindront 12 à 17 degrés, localement 18 dans le sud, parfois 19 ou 20 sur le Languedoc et la Provence.