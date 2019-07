EN VIDEO - La météo de ce mardi 30 juillet 2019

Mardi, un coup de vent fort est attendu sur le Nord-Ouest tandis que le temps sera mitigé dans le centre du pays et ensoleillé à l'est et au sud, selon les prévisions de Météo-France.

Une perturbation pluvio-instable et venteuse affectera la Bretagne dès les premières heures du jour, elle donnera de fréquentes averses et par moments un coup de tonnerre. Cette perturbation se décalera progressivement vers le nord-ouest au fil des heures.

A la mi-journée, elle touchera la Normandie jusqu'au littoral des Hauts-de-France puis se cantonnera en fin de journée à la frange littorale des départements du Calvados, de la Seine-Maritime, de la Somme et du Pas-de- Calais. Le vent sera également soutenu en Bretagne et sur le littoral de la Manche. Les rafales de sud-ouest seront de l'ordre de 80 à 90km/h sur les zones les plus exposées. Ce vent sera en nette baisse en fin de journée.

En début de journée, une masse nuageuse sera également présente de la Nouvelle-Aquitaine jusque sur la région Centre-Val de Loire donnant des ondées éparses. Cette masse nuageuse gagnera peu à peu vers le Nord du pays et se cantonnera en soirée à l'Alsace, la Lorraine, la Bourgogne jusque sur l'est du Massif central. A l'arrière, de belles périodes ensoleillées s'installeront progressivement.

L'après-midi, des averses d'évolution diurne seront probables sur le relief des Alpes ainsi que des Pyrénées.

Seul le pourtour méditerranéen conservera un temps calme et bien ensoleillé tout au long de la journée au prix du vent soutenu, de secteur ouest sur les côtes varoises, de nord-ouest dans le domaine de la Tramontane, les rafales atteignant 60 à 70 km/h.

Coté températures, les minimales seront de l'ordre de 14 à 18 degrés en général, 16 à 18 sur les bords de la Méditerranée, sur le Sud-Ouest du pays.

Les maximales, en légère baisse, seront comprises entre 18 et 23 degrés, entre 25 et 30 degrés sur l'est du pays ainsi qu'en Corse et entre 30 et 33 en Provence.