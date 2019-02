EN VIDEO - La météo de ce mardi 26 février 2019

Le temps mardi continuera à être très ensoleillé et exceptionnellement doux sur l'ensemble du pays, après la dissipation des quelques brouillards et nuages bas matinaux, selon les prévisions de Météo-France.

En début de journée les brouillards ou nuages bas seront un peu plus nombreux sur la moitié nord du pays, notamment dans l'intérieur de la Bretagne et de la Normandie, dans le Centre, en plaine d'Alsace, Val de Saône, dans les vallées d'Auvergne et sur le Poitou. Au sud, les grisailles seront plus localisées vers l'Aquitaine ou Languedoc-Roussillon. Après leur dissipation en cours de matinée, le soleil brillera généreusement sur l'ensemble de l'hexagone et la douceur sera encore exceptionnelle.

Au petit matin, les gelées seront encore fréquentes, avec des minimales entre -4 et +3 degrés sur un grand quart nord-est jusqu'au Centre et Auvergne-Rhône-Alpes, ailleurs il fera entre -2 et +6 degrés. L'après-midi, il fera 15 à 20 degrés au nord de la Loire jusqu'au Nord-Est et Rhône-Alpes, 17 à 23 degrés ailleurs, jusqu'à 24 degrés en Provence et dans le sud-ouest, voire 25 au pied des Pyrénées.