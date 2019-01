En VIDEO - La météo de ce mardi 22 janvier 2019

Le temps mardi sera marqué par une vigilance orange pour neige sur 24 départements allant du nord au centre de la France.

La neige devrait tomber à partir de 06h00 sur ces départements : Aisne, Ardennes, Aube, Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Marne, Nièvre, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Paris et petite couronne, Seine-et-Marne, Yvelines, Somme, Yonne, Essonne et Val-d'Oise.

La perturbation neigeuse abordera le nord du pays à la fin de nuit par l'ouest et progressera dans la journée vers l'est, donnant des chutes de neige jusqu'en plaine sur les départements placés en vigilance orange.

Ce premier passage neigeux de quelques heures sera suivi d'une accalmie temporaire avant la reprise des averses de neige dans la nuit de mardi à mercredi.

Quelques pluies verglaçantes pourront être observées en tout début d'épisode sur la région Centre ainsi que sur les Hauts-de-France. Les cumuls de neige pourront être de l'ordre de 2 à 5 cm, avant l'arrivée des neiges de la nuit suivante.

A l'issue de la seconde vague de neige la couche au sol atteindra le plus souvent 3 à 5 cm, localement 5 à 8 cm sur les départements les plus à l'ouest.

Des Ardennes à l'ouest de la Bourgogne, les cumuls prévus seront de l'ordre de 5 à 10 cm, avec localement jusqu'à 15 cm.

Il neigera également sur le Massif central où l'on attend 3 à 8 cm en général.

Sur le Nord-Ouest, il pleuvra en matinée, avec un vent d'ouest soutenu en Bretagne. Après une accalmie, des giboulées circuleront l'après-midi et seront nombreuses en Normandie. Dans l'est, le temps sera calme le matin mais le ciel se couvrira progressivement. Il neigera l'après-midi et en soirée sur les régions Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes.

Dans le sud-ouest, la pluie arrivera en milieu de matinée sur l'Aquitaine, elle gagnera lentement l'Occitanie l'après-midi. Il neigera modérément sur l'ouest des Pyrénées à partir de 400 ou 500 m d'altitude le matin, 800 à 1000 m l'après-midi.

Sur les Alpes et les régions méditerranéennes la journée sera calme et assez ensoleillée mais le ciel se voilera puis se couvrira par l'ouest, excepté sur la Côte d'Azur. En Corse le temps restera incertain avec des averses, souvent neigeuses.

La tramontane soufflera à 60/70 km/h en rafales, tout comme le vent d'ouest en Manche.

Les températures minimales iront de -6 à -2 degrés sur une grande partie est du pays, -2 à 3 degrés sur la façade atlantique et le sud-ouest, 2 à 6 degrés près de la Méditerranée.

Les maximales iront de 0 à 4 degrés sur un grand quart nord-est du pays, 5 à 10 degrés sur une petite moitié ouest et 8 à 13 degrés sur les régions méditerranéennes.