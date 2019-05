EN VIDEO - La météo de ce mardi 21 mai 2019

Le temps mardi sera encore bien nuageux mais avec moins d'averses, selon les prévisions de Météo-France.

Sur le pourtour du Golfe du Lion, la Provence et la Côte d'Azur, après de belles éclaircies matinales, des passages nuageux parfois menaçants gagneront l'après-midi et pourront donner quelques ondées. Tramontane et mistral souffleront modérément autour de 50 à 60 km/h, voire 70 km/h en vallée du Rhône.



Sur le reste du pays, la matinée sera souvent grise, avec quelques ondées du Nord-Est aux Alpes du nord et au Massif central, ou un risque de brouillard sur l'ouest du pays.

L'après-midi, sur le flanc est du pays et vers les Pyrénées le ciel restera bien encombré, avec des averses fréquentes et localement orageuses sur le relief.



Ailleurs le temps deviendra plus variable, alternant entre éclaircies et passages nuageux, mais ces derniers pourront encore s'accompagner d'averses ou d'orages.

Le matin, il fera 6 à 12 degrés en général, 10 à 14 sur les plages de Méditerranée.



Les températures maximales, en légère hausse, atteindront 17 à 21 degrés, jusqu'à 22 à 25 sur les régions méditerranéennes.