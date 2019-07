EN VIDEO - La météo de ce mardi 2 juillet 2019

Le temps sera lourd et orageux mardi du Sud-Ouest jusque vers le massif alpin avec 14 départements toujours placés en vigilance orange pour la canicule et six au même régime mais pour orages, prévoit Météo-France.

Les départements placés en vigilance orange pour les orages sont l'Ain, l'Isère, la Loire, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie.

Sur la moitié nord du pays, le soleil s'imposera facilement dans une atmosphère supportable, avec quelques développement de cumulus en journée de la Bretagne aux Hauts-de-France.

Sur la moitié sud, le temps sera beaucoup plus incertain et lourd. Des nuages se développeront et des averses orageuses pourront se produire en particulier sur le relief du Massif central et des Alpes.

Au cours de la soirée et la nuit suivante, l'activité orageuse s'intensifiera dans le Sud-Ouest. Mais ce risque orageux n'intéressera pas le Pays basque, des entrées maritimes avec quelques pluies éparses contrariant l'ensoleillement toute la journée.

En revanche, le pourtour méditerranéen conservera un temps ensoleillé et très chaud, malgré quelques nuages bas le matin sur le littoral azuréen.

Les températures minimales afficheront souvent 11 à 17 degrés, 17 à 24 degrés de Midi-Pyrénées au Sud-Est. Les maximales atteindront généralement 23 à 30 degrés, 19 à 22 près de la Manche, mais encore 30 à 37 sur les régions méditerranéennes.