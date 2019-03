EN VIDEO - La météo de ce mardi 19 mars 2019

Le temps mardi sera marqué par des éclaircies à l'Est et un passage plus nuageux à l'Ouest, selon les prévisions de Météo-France.

Sur la moitié est du pays et le Massif central, après dissipation des grisailles matinales, le ciel sera généralement dégagé l'après-midi, avec toutefois quelques petits développements de cumulus en montagne. Des nuages un peu plus nombreux sur l'Auvergne apporteront quelques flocons au dessus de 700 mètres d'altitude. Des averses se développeront aussi sur la Corse en donnant un peu de neige au dessus de 1000 à 1200 mètres d'altitude.



Sur le Nord-Ouest, le temps sera en revanche beaucoup plus nuageux avec quelques petites ondées possibles. Nuages et éclaircies alterneront sur le Sud-Ouest mais près des Pyrénées, le temps restera bouché avec encore quelques averses et quelques chutes de neige attendues à partir de 1000/1200 mètres d'altitude.

Les températures seront en légère baisse, de faibles gelées matinales seront de retour sur la moitié nord. Les minimales vont de -4 à +4 degrés en général, légèrement plus sur la façade Ouest, 7 à 9 degrés près de la Méditerranée. Les maximales atteindront 9 à 14 degrés, 15 à 16 près de la Méditerranée.