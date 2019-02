EN VIDEO - La météo de ce mardi 19 février 2019

Le temps mardi sera calme, selon les prévisions de Météo-France.

Au lever du jour, on retrouvera quelques bancs de brouillard sur le Nord-Ouest et le val de Saône. Le ciel sera assez nuageux le matin sur la moitié ouest et dans le Nord-Est. La perturbation progressera sur le pays mais donnera toujours des pluies éparses. Ces dernières s'étendront de l'estuaire de la Gironde à la frontière allemande.

De la Provence au Centre-Est le soleil dominera. Le ciel sera plutôt gris autour du golfe du Lion, mais des éclaircies feront leur retour dans l'après-midi.

Le soleil parviendra à s'imposer au fil de la journée du pied des Pyrénées au massif Central. Le ciel sera plus lumineux l'après-midi des pays de Loire aux Ardennes.

De petites gelées seront attendues localement dans l'intérieur de la Bretagne et en plaine d'Alsace. Ailleurs, les minimales seront comprises entre 1 et 5 degrés en général, jusqu'à 4 à 9 degrés dans le Sud. Les maximales sont comprises entre 9 et 13 degrés sur la moitié nord, 12 à 17 degrés plus au sud.