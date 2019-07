EN VIDEO - La météo de ce mardi 16 juillet 2019

Le temps mardi s'annonce calme, sec et globalement ensoleillé sur le pays, selon les prévisions de Météo-France.

Toutefois, un voile de nuages d'altitude masquera temporairement le soleil sur la moitié ouest du pays le matin, puis la moitié est et les Pyrénées l'après-midi. A l'avant comme à l'arrière de ce passage nuageux, le ciel sera à dominante bleue malgré quelques nuages bas le matin sur les côtes bretonnes, les Hauts-de-France et le Pays basque, et des cumulus en montagne l'après-midi. En Corse le soleil sera de retour, au prix d'un vent de nord sensible le matin sur le littoral.

Les températures seront proches des normales. Les minimales iront de 8 à 13 degrés sur la moitié nord, 12 à 22 au sud. Les maximales varieront entre 22 et 28 degrés de la Bretagne à l'Alsace, et entre 27 et 33 degrés plus au sud.