EN VIDEO - La météo de ce mardi 13 août 2019

Le temps sera toujours agité au nord mardi, tandis que le soleil fera son retour dans le sud du pays, selon les prévisions de Météo-France.

Du Massif central aux frontières de l'est, le ciel restera assez nuageux le matin avec de rares averses résiduelles, mais les éclaircies deviendront plus larges dès la fin de matinée.

De la Bretagne aux Hauts de France et à la Champagne-Ardenne, en passant par l'Île-de-France et la Normandie, les nuages, souvent nombreux, alterneront avec de timides éclaircies. Ils seront accompagnés une grande partie de la journée d'averses et parfois de quelques coups de tonnerre.

Sur le reste du pays, le ciel sera variable. Il sera temporairement plus nuageux aux pieds des Pyrénées le matin, puis les éclaircies gagneront la partie, donnant un temps assez bien ensoleillé l'après-midi sur le sud du pays, malgré le passage d'un voile nuageux. Quelques rares averses pourront tout de même se former sur les Alpes et les Pyrénées l'après-midi.

En soirée, le ciel se chargera à nouveau par la Bretagne, annonçant l'arrivée d'une nouvelle perturbation par le Nord-ouest.

Le mistral et la tramontane souffleront en pointe à 70 km/h. Un vent de secteur ouest se mettra en place en Corse avec des rafales à 70 km/h.

Les températures minimales resteront fraîches pour la saison, variant de 7 à 14 degrés dans l'intérieur des terres et de 11 à 16 degrés près des côtes. Il fera de 17 à 21 degrés près de la Grande Bleue. Les maximales iront globalement de 18 à 24 degrés, 25 à 31 sur le pourtour méditerranéen.