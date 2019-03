EN VIDEO - La météo de ce mardi 12 mars 2019

Le temps mardi connaîtra un nouveau passage perturbé, avec pluie et coup de vent, selon les prévisions de Météo-France.

Sur une grande partie du pays, la matinée sera calme sous un dégradé nuageux, avec un temps ensoleillé près de la Méditerranée, de belles éclaircies entre les Pyrénées et les frontières de l'est, mais de nombreux nuages ailleurs.

De la Bretagne et Pays de Loire jusqu'à la frontière belge, le ciel sera franchement couvert, avec parfois quelques gouttes. Près de la Manche, les ondées plus fréquentes s'accompagneront d'un vent de sud-ouest jusqu'à 60 à 80 km/h en rafales.

Vers la mi-journée une perturbation plus active gagnera l'ouest de la péninsule bretonne.

Un passage pluvieux assez intense, accompagné d'un coup de vent d'ouest avec des rafales jusqu'à 80 à 90 km/h va rapidement balayer la Bretagne, puis circulera sur tout le nord-ouest du pays, s'étendant en fin d'après-midi des Hauts-de-France et la région parisienne jusqu'au Poitou-Charentes. A l'arrière de ce passage pluvieux, le nord-ouest du pays retrouvera l'après-midi un temps plus variable avec des éclaircies, mais aussi quelques averses et du vent d'ouest à nord-ouest de 60 à 80 km/h sur les régions côtières.

En soirée et début de nuit, la perturbation traversera les régions entre les frontières du nord-est, Aquitaine et Pyrénées, avec des pluies marquées et du vent soutenu avec des rafales de 70 à 90 km/h dans le nord-est, des chutes de neige sur le relief à partir de 800 à 1.000 m. Les régions méditerranéennes conserveront un temps calme.

Excepté sur le quart nord-ouest jusqu'en Aquitaine ainsi que le le pourtour méditerranéen où les minimales iront de 1 à 7 degrés, prévoyez le retour de petites gelées matinales dans les terres, -3 à +2 degrés prévus sous abri. Les températures de l'après-midi afficheront 10 à 15 degrés au nord de la Loire jusqu'au Nord-Est, 13 à 18 au sud, jusqu'à 18 à 22 degrés au sud de la Garonne.