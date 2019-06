EN VIDEO - La météo de ce mardi 11 juin 2019

Mardi, le temps sera encore perturbé et frais sur une grande partie du pays, selon les prévisions de Météo-France.

De l'Occitanie et du nord de la région PACA à l'est de l'Auvergne, Rhône-Alpes jusqu'à la Lorraine et l'Alsace, il pleuvra pratiquement toute la journée. Les pluies seront passagèrement soutenues, notamment en Alsace et près des Pyrénées le matin, puis autour de la vallée du Rhône jusqu'au Val de Saône et le Jura en après-midi et soirée. Il neigera assez bas sur l'est des Pyrénées, à partir de 1.600 à 1.800 m d'altitude.



En Bretagne, pluies ou averses défileront sans répit du matin au soir. Elles pourront se mêler d'un coup de tonnerre.

Ailleurs à l'ouest, sur la Nouvelle-Aquitaine dès le matin puis sur les Pays-de-la-Loire, le Centre et la Normandie en journée, les averses se multiplieront. Elles deviendront localement orageuses.



Sur la région parisienne, les Hauts-de-France et la Champagne, les ondées seront plus faibles et entrecoupées d'éclaircies.

L'extrême sud-est restera en marge du mauvais temps, avec un ciel très voilé sur la Côte d'Azur, davantage de soleil en Corse mais aussi quelques départs d'averses orageuses en montagne l'après-midi.



Le matin, il fera entre 6 et 9 degrés sur un grand quart nord-ouest jusqu'au Massif Central, 8 à 12 degrés en général au sud de la Garonne et sur le tiers est, localement 15 à 18 sur les plages méditerranéennes.

Les températures maximales grimperont entre 24 et 28 degrés sur la Côte d'Azur et la Corse. Ailleurs, elles plafonneront entre 15 et 20 degrés en général.