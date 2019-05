EN VIDEO - La météo de ce lundi 6 mai 2019

Le temps lundi sera globalement calme, mais encore froid principalement le matin, selon les prévisions de Météo-France.

De la région parisienne à la frontière belge, le ciel sera variable. Quelques averses se produiront sous les passages nuageux. Ces derniers seront plus nombreux dans l'après-midi.



Du Val de Saône au Nord-Est, le ciel sera lumineux. De faibles ondées concerneront le relief.

Dès le matin, un voile nuageux sera présent sur la Bretagne. Il recouvrira les régions de l'Aquitaine à la Normandie dans l'après-midi.



Partout ailleurs, la journée sera agréable avec un beau soleil. Mistral et tramontane seront plus faibles. Quelques rafales entre 50 et 70 km/h souffleront encore en première partie de journée.

Les températures seront encore fraîches le matin avec quelques gelées du Centre au Nord-Est.



Les minimales seront comprises en général entre 1 et 4 degrés, jusqu'à 6 à 10 dans le Sud-Est.

Les maximales s'échelonneront etre 11 et 16 degrés sur la moitié nord, 14 à 20 degrés dans le Sud.