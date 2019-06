EN VIDEO - La météo de ce lundi 3 juin 2019

Le temps lundi sera marqué essentiellement par le retour des nuages, selon les prévisions de Météo-France.

Du Grand-Est jusqu'au Centre et l'Auvergne, le temps sera très nuageux dès le matin, des pluies se produiront par moments, et pourront parfois s'accompagner d'orages jusqu'en après-midi avant de s'atténuer le soir.



Sur la Bretagne et les bords de Manche, un temps calme, partagé entre nuages et périodes ensoleillées, s'installera dès le matin. En revanche, des Pays de Loire et la région parisienne jusqu'aux Hauts-de-France, le ciel sera bien encombré en matinée et les pluies ou averses assez fréquentes. Au fil de la journée cependant, la tendance sera à l'accalmie avec le retour d'éclaircies.

Sur le Sud-Ouest, là aussi le ciel sera bien nuageux le matin, avec quelques ondées possibles, mais de belles éclaircies reviendront l'après-midi.

Sur le Sud-Est, le temps sera plus calme, parfois gris sur le littoral sous des entrées maritimes, lumineux voire ensoleillé ailleurs, excepté quelques développements nuageux et un risque d'averses sur le relief l'après-midi.



Les minimales seront comprises entre 9 et 14 degrés sur la Bretagne et les régions proches de la Manche, ainsi qu'en Provence; entre 13 et 18 degrés sur le reste du pays. L'après-midi les températures seront en baisse, avec 17 à 22 degrés sur la Bretagne, près de la Manche et de la Belgique; 23 à 28 degrés des Pays de Loire et la Lorraine jusqu'au Poitou-Charente et Bourgogne-Franche-Comté; 25 à 30 degrés ailleurs et jusqu'à 31 ou 32 degrés en vallée du Rhône et sur la plaine alsacienne.