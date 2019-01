EN VIDEO - La météo de ce lundi 28 janvier 2019

Le temps sera de nouveau perturbé et pluvieux lundi sur une grande partie du pays, avec des chutes de neige dans les Pyrénées, dont quatre départements passeront en vigilance orange, annonce Météo France.

Le matin, les averses seront encore présentes du Massif-Central à Rhône-Alpes, au Nord-est. L'activité se fera de plus en plus faible en cours de journée avec des flocons vers 500 m sur le Massif central et une limite neigeuse vers 200/300 m entre le Nord-Est et le nord des Alpes.



Sur le pourtour méditerranéen, tramontane et mistral toujours forts, à 70/90 km/h en rafales, maintiendront des conditions plus ensoleillées. Seule la Corse gardera de l'instabilité sous forme d'averses, neigeuses au-dessus de 600m, le tout poussé par un fort vent d'ouest.



Mais la journée sera surtout marquée par l'arrivée, dans la nuit, d'un nouvelle perturbation océanique et qui donnera une journée souvent grise et pluvieuse sur la façade atlantique, et de fortes précipitations en allant vers les Pyrénées.



Par blocages, les cumuls pluvieux seront importants sur le sud de l'Aquitaine et le piémont et neigeux sur le relief pyrénéen à partir de 1.200 m sur l'ouest et 800 m sur l'est de la chaîne.



Sur le reste du pays, entre le temps hivernal sur le Nord-est et le temps perturbé sur l'ouest et le Sud-ouest, la journée sera plus calme, les éclaircies plus larges, avec un bon vent de nord-ouest le long des côtes de la Manche qui s'essoufflera petit à petit.

Les températures matinales oscilleront entre -1 et 1 degrés sur le quart nord-est, 1 à 4 sur les autres régions de l'intérieur, et 4 à 9 degrés le long des côtes.



Les maximales atteindront 3 à 6 degrés du Nord-est au Nord jusqu'au nord de Rhône-Alpes, 5 à 11 degrés ailleurs en se déplaçant vers l'Atlantique et la Méditerranée, voire localement 13 à 15 sur l'extrême Sud-est.