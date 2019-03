EN VIDEO - La météo de ce lundi 18 mars 2019

Le temps lundi sera marqué par un retour de températures plus fraîches et un temps sec, accompagnés de vent sur tout le pays, selon les prévisions de Météo-France.

Le ciel sera généralement chargé le matin sur la majeure partie du pays, un peu plus dégagé sur le Sud-Est. L'après-midi, il alternera entre éclaircies et cumulus, parfois porteurs de quelques averses. La limite pluie-neige se situera vers 500 mètres seulement dans l'Est, une fine pellicule de neige au sol sera possible dès 800 mètres.



Sur les Alpes il neigera à partir de 600 à 800 mètres, et sur les Pyrénées vers 900 mètres. Les quantités attendues seront faibles, 2 à 10 cm localement.

Un vent de nord-ouest soutenu soufflera en toutes régions, il atteindra 60 à 80 km/h autour du golfe du Lion et dans le couloir rhodanien.



Les températures seront fraîches. Les minimales iront de 1 à 5 degrés d'est en ouest, avec des gelées à basse altitude. Les maximales varieront entre 8 et 14 degrés du nord au sud-ouest, encore 15 à 18 sur les régions méditerranéennes.