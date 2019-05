EN VIDEO - La météo de ce lundi 13 mai 2019

Le temps lundi sera calme et ensoleillé mais encore frais le matin, selon les prévisions de Météo-France.

Durant la journée, le temps restera sec sur l'ensemble du pays, mais sera un peu frais au petit matin.



Sous un ciel dégagé dès le lever du jour, quelques rares nuages se feront remarquer en matinée sur le Massif central et sur les Alpes.

En journée, ces nuages bourgeonneront sur les reliefs de l'Est.



En Corse, quelques averses s'attarderont sur l'est de l'île en matinée, se limitant au relief l'après-midi.

Le vent de nord-est restera bien sensible sur tout le pays. Il soufflera modérément sur la Bourgogne et la Franche-Comté. Mistral et Tramontane, un peu moins forts que la veille, resteront modérés avec des rafales comprises entre 80 et 90 km/h.



Les températures seront en légère hausse mais les minimales resteront fraîches avec pas plus de 2 à 5 degrés au petit matin sur le Centre, le Nord et le Nord-Est, 4 à 10 degrés ailleurs, jusqu'à 11 à 13 degrés sur le Sud-Est. Dans l'après-midi, les températures maximales seront comprises entre 13 et 17 degrés sur la moitié est du pays, 15 à 18 sur le nord-ouest, 17 à 21 degrés dans le sud, jusqu'à 22 dans les Landes, 25 dans le Var.