EN VIDEO - La météo de ce jeudi 4 juillet 2019

Soleil et chaleur s'annoncent jeudi, selon les prévisions de Météo-France, qui prévoit également quelques orages sur le relief.

Après dissipation matinale des restes d'ondées sur le Nord-est, de quelques bancs de brume sur le Sud-Ouest, la journée s'annonce estivale et chaude.

En cours d'après-midi, l'instabilité et le risque d'ondée se développeront sur le relief pyrénéen, du Massif-Central et de corse, un peu plus marquée sur les Alpes où l'orage sera possible.

Sur le Nord et les régions proches de la Manche, le soleil brillera également généreusement mais l'air et plus frais.

Les températures minimales s'échelonneront entre 9/10 degrés au nord jusqu'à 20 sur le sud du pays, voire 20/24 sur les régions méditerranéennes.

Les maximales seront à la hausse par rapport à la veille avec 24 à 30 degrés au nord de la Loire jusqu'en Alsace, 30 à 34 sur les autres régions de la moitié nord, 30 à 35 sur la moitié sud, voire 35/37 entre l'Hérault, le Gard et le Vaucluse. En revanche les maximales se limiteront entre 20 à 24 sur les bords de Manche.