EN VIDEO - La météo de ce jeudi 27 juin 2019

La canicule va se renforcer jeudi, 13 départements supplémentaires ayant été placés mercredi en vigilance "orange" par Météo-France, portant à 78 le nombre de départements concernés.

L'alerte s'étend à nouveau vers le sud et vers l'ouest du pays, n'épargnant que les côtes de la Manche et de la mer du Nord, et quelques zones du Sud-Ouest.

A l'échelle du pays, cette journée de jeudi sera sans doute la plus chaude de l'épisode. Sur les deux tiers sud de la France, les températures pourront être encore plus élevées que la veille.

La nuit prochaine s'annonce chaude: excepté près de la Manche, les températures minimales ne descendent pas sous les 18 à 23 degrés, voire 24/25 dans certaines agglomérations. Au plus chaud de l'après-midi, les thermomètres grimpent entre 27 et 32 degrés sur les départements côtiers de la Manche et sur les Hauts de France, entre 34 et 37 des terres bretonnes et de l'Ile-de-France au Grand Est. Partout ailleurs, il fera souvent 37 à 40 degrés, localement 41 ou 42 à l'ombre.

Côté ciel, des grisailles traîneront le matin sur l'ouest de l'Aquitaine et plus localement sur les côtes de la Manche. Ces nuages bas se résorbent ou régressent en mer avant la fin de la matinée. Et comme ailleurs, la journée se poursuivra sous un soleil de plomb.

Le vent de nord-est se maintiendra sur les côtes de la Manche avec des rafales de 50 à temporairement 70 km/h sur le Cotentin. Le vent d'Autan mollit pour ne plus dépasser 50 km/h sur la Montagne Noire et le Lauragais.