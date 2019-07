EN VIDEO - La météo de ce jeudi 25 juillet 2019

Le temps jeudi sera encore caniculaire : vingt départements sont placés en vigilance rouge canicule, soixante en vigilance orange, a annoncé mercredi Météo-France.

L'ensemble des départements des Hauts-de-France et de l'Ile de France, la Seine-Maritime, l'Eure, l'Eure-et-Loir, le Loiret, l'Yonne, la Marne et l'Aube passent en rouge canicule.

Soixante départements, s'étendant de la Nouvelle- Aquitaine au Pays-de-Loire au Grand-Est jusqu'à la région Auvergne-Rhône-Alpes et une partie de l'Occitanie, sont maintenus en orange canicule.

Les températures minimales resteront très élevées: 17 à 20 degrés sur les rivages de la Manche ainsi qu'en Bretagne, 20 à 23 partout ailleurs avec des pointes jusqu'à 24 à 26 degrés en Île-de-France notamment .

Les maximales seront comprises entre 25 et 27 degrés sur le littoral breton, 28 et 30 sur la façade atlantique, et partout supérieures à 35 degrés avec même des pointes à 40 et à 43 sur un bon quart nord-est du pays, le Centre, l'Île-de France et les Hauts-de-France.

Hormis des poches de grisaille présentes sur le golfe du Lion, le ciel sera plutôt bien dégagé en matinée sur la façade Est du pays, des Pyrénées jusqu'au Grand-Est tandis qu'il sera d'aspect chaotique du Pays basque vers les Charentes, des Pays de Loire vers les Hauts de France et la Bretagne.

A la mi-journée, l'instabilité se renforcera, les nuages deviendront menaçants, des averses localement orageuses se produiront l'après-midi sur les Hauts de France, la région parisienne, la Normandie, le Centre-Val de Loire, la Bourgogne, jusqu'au nord du Massif central.

Les orages toucheront également les massifs de la Corse, des Alpes et des Pyrénées et remonteront en fin d'après-midi en direction du Gers, du Lot-et-Garonne, de la Dordogne.

Ailleurs, sur le Grand-Est, en vallée du Rhône, sur la Cote d'Azur, le soleil se montrera très généreux permettant aux températures de s'envoler.

Des poches de nuages bas circulent le long du littoral du Roussillon et du Languedoc tout au long de la journée.